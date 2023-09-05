Губин Кузьма Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Губин Герасим Иванович
Мать: Губина Мария Давидовна
Бракосочетание
04.11.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Губин Василий
Приемный сын Козьмы Герасимова Губина.
Смерть
Неизвестно