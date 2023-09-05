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Губин Кузьма Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1842 г.р.

Дети

Около 1868 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1841

Отец: Губин Герасим Иванович

Мать: Губина Мария Давидовна

Бракосочетание
04.11.1859

Жена: Губина Гликерия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Губин Василий

Мать ребёнка: не указана

Приемный сын Козьмы Герасимова Губина.
Смерть
Неизвестно
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