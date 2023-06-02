Губина Феодосия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.05.1814
Сын: Губин Константин Иванович
Отец ребёнка: Губин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1819
Отец ребёнка: Губин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно