Губин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Губин Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Агафия
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Губин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Губина Агафия
Рождение ребёнка
1838 или 1840
Дочь: Перепелкина (Губина) Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно