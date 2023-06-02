Губин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Губин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Агафия

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Губин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Губина Агафия

Рождение ребёнка
1838 или 1840

Дочь: Перепелкина (Губина) Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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