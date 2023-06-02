Губин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Губин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1823
Сын: Губин Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Губина Акилина Митрофановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Губина Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Губина Акилина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно