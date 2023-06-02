Губин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Губин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Губин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Губина Акилина Митрофановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Губина Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Губина Акилина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Акилина Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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