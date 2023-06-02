Губина Акилина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1823
Сын: Губин Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Губин Сергей Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Губина (Губина) Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Губин Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно