Губина Акилина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Акилина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Губин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Губин Сергей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Губина (Губина) Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Губин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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