Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти10.12.1899 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.02.1865 ст.
Жена: Букина Марина Петровна
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Букина Марина Петровна
ГАНО 504-18-1 При ее рождении отец записан, как Калугин.
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Букина Марина Петровна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Запащикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Букина Марина Петровна
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
23.04.1882 ст.
Мать ребёнка: Букина Марина Петровна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Мать ребёнка: Букина Марина Петровна
ГАНО 504-18-2
Смерть
10.12.1899 ст.
ГАНО 504-18-3 Умер от водянки