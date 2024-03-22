Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

10.12.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.02.1865 ст.

Жена: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 При ее рождении отец записан, как Калугин.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Букин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Запащикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
23.04.1882 ст.

Сын: Букин Василий Иванович

Мать ребёнка: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.

Сын: Букин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Смерть
10.12.1899 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умер от водянки
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