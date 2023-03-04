Букин-Гришин-Калугин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин-Гришин-Калугин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке. В ней имеет фамилию Калугина
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно его дочь. В рождении 1867 у Константина в крестных брат.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно его дочь. В 1866 в крестных у ее ребенка Евдокия Григорьевна Калугина
Смерть
Неизвестно
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