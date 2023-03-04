Букин-Гришин-Калугин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке. В ней имеет фамилию Калугина
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Предположительно его дочь. В рождении 1867 у Константина в крестных брат.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Предположительно его дочь. В 1866 в крестных у ее ребенка Евдокия Григорьевна Калугина
Смерть
Неизвестно