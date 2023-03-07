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(Калугина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно его дочь. В 1866 в крестных у ее ребенка Евдокия Григорьевна Калугина
Рождение ребёнка
12.05.1866

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Карпович

Смерть
Неизвестно
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