(Калугина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий
Мать: не указана
Предположительно его дочь. В 1866 в крестных у ее ребенка Евдокия Григорьевна Калугина
Рождение ребёнка
12.05.1866
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Карпович
Смерть
Неизвестно