(Калугина) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий
Предположительно его дочь. В рождении 1867 у Константина в крестных брат.
Рождение ребёнка
20.05.1867 ст.
Сын: Алексеев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно