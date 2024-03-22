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(Калугина) Ирина Григорьевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно его дочь. В рождении 1867 у Константина в крестных брат.
Рождение ребёнка
20.05.1867 ст.

Сын: Алексеев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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