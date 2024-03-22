Алексеев Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1867 ст.
Дата смерти02.08.1916 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1867 ст.
Отец: Алексей Гаврилович
Мать: Ирина Григорьевна
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Фамилии указаны у сыновей на сайте Памяти народа.
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 504-18-3 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Алексеев Николай Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 504-18-3 На Памяти Народа предположительно он. Имеет фамилию Алексеев. При рождении фамилия не указана.
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Сын: Алексеев Василий Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Сын: Алексеев Петр Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.
Сын: Алексеев Иван Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана на Памяти народа.
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Яковлевна
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Смерть
02.08.1916 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от рака горла