Алексеева (Баланова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1874
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
ГАНО 504-18-3 Фамилии указаны у сыновей на сайте Памяти народа.
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 504-18-3 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Алексеев Николай Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 504-18-3 На Памяти Народа предположительно он. Имеет фамилию Алексеев. При рождении фамилия не указана.
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Сын: Алексеев Василий Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Сын: Алексеев Петр Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.
Сын: Алексеев Иван Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана на Памяти народа.
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Смерть
Неизвестно