Алексеева (Баланова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Баланова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.02.1897 ст.

Муж: Алексеев Константин Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Фамилии указаны у сыновей на сайте Памяти народа.
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Алексеев Николай Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 На Памяти Народа предположительно он. Имеет фамилию Алексеев. При рождении фамилия не указана.
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Сын: Алексеев Василий Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Алексеев Петр Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.

Сын: Алексеев Иван Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана на Памяти народа.
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Липовая Гора, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Фамилия указана у братьев на Памяти народа. При рождении фамилии не было.
Смерть
Неизвестно
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