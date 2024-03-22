(Калугина) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий
Вычислено по записи о браке. В ней имеет фамилию Калугина
Бракосочетание
25.01.1867 ст.
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
10.12.1867 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Настасьичев Петр Кондратьевич
ГАНО 504-18-1
Смерть
Неизвестно