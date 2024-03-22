(Калугина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калугина) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Букин-Гришин-Калугин Григорий

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке. В ней имеет фамилию Калугина
Бракосочетание
25.01.1867 ст.

Муж: Настасьичев Петр Кондратьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
10.12.1867 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Настасьичев Петр Кондратьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Смерть
Неизвестно
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