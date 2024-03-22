Букина (Гуляенкова-Гуляева) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукина (Гуляенкова-Гуляева) Марина Петровна

Букина (Гуляенкова-Гуляева) Марина Петровна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.02.1865 ст.

Муж: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 При ее рождении отец записан, как Калугин.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Букин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Запащикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
23.04.1882 ст.

Сын: Букин Василий Иванович

Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.

Сын: Букин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close