Букина (Гуляенкова-Гуляева) Марина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.02.1865 ст.
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
ГАНО 504-18-1 При ее рождении отец записан, как Калугин.
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Запащикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
23.04.1882 ст.
Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Отец ребёнка: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич
ГАНО 504-18-2
Смерть
Неизвестно