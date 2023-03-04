Запащикова (Букина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапащикова (Букина) Мария Ивановна

Запащикова (Букина) Мария Ивановна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Мать: Букина (Гуляенкова-Гуляева) Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
06.10.1909 ст.

Муж: Запащиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Дочь: (Запащикова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Сын: Запащиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.

Сын: Запащиков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.04.1916 ст.

Сын: Запащиков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.