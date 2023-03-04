Запащикова (Букина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
06.10.1909 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.
Дочь: (Запащикова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Сын: Запащиков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.
Сын: Запащиков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.04.1916 ст.
Сын: Запащиков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Запащиков Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно