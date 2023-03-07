Букин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
12.11.1900 ст.
ГАНО 504-18-4 Новгородской губ. и уезда, Черновской волости села Чернова умершего кр. Николая Иванова дочь Анастасия Николаева, православная, девица, 42 года
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.02.1914 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.
Дочь: Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно