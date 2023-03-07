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Букин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Букин-Гришин-Калугин Иван Григорьевич

Мать: Букина Марина Петровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
12.11.1900 ст.

Жена: Букина Анастасия Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Новгородской губ. и уезда, Черновской волости села Чернова умершего кр. Николая Иванова дочь Анастасия Николаева, православная, девица, 42 года
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Букин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.02.1914 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.

Дочь: Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Букина Параскева Дмитриева

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Параскева Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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