Букина Параскева Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
В рождении у двоих своих детей зовется Никитиной, а не Дмитриевой. Появляется с 1903 года.
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.02.1914 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.
Дочь: Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно