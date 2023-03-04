Букина Параскева Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Параскева Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В рождении у двоих своих детей зовется Никитиной, а не Дмитриевой. Появляется с 1903 года.
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Букин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.02.1914 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Мать у нее вероятно ошибочно записана Никитичной
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.

Дочь: Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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