Букина Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о браке. Новгородской губ. и уезда, Черновской волости села Чернова умершего кр. Николая Иванова дочь Анастасия Николаева, православная, девица, 42 года
Бракосочетание
12.11.1900 ст.

Муж: Букин Дмитрий Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Новгородской губ. и уезда, Черновской волости села Чернова умершего кр. Николая Иванова дочь Анастасия Николаева, православная, девица, 42 года
Смерть
Неизвестно
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