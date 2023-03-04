Букина Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1858
Вычислено по записи о браке. Новгородской губ. и уезда, Черновской волости села Чернова умершего кр. Николая Иванова дочь Анастасия Николаева, православная, девица, 42 года
Бракосочетание
12.11.1900 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Новгородской губ. и уезда, Черновской волости села Чернова умершего кр. Николая Иванова дочь Анастасия Николаева, православная, девица, 42 года
Смерть
Неизвестно