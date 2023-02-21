Сушнов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушнов Николай Степанович

Сушнов Николай Степанович

Место рождения

Россия,Гродненская губерния,г. Гродно

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Сушнов Степан Петрович

Мать: Сушнова Матрона Никитична

Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: Эмих Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Сушнов Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Сушнов Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сушнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
?.07.1883

Дочь: Сушнова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Семёнова Аполлинария Николаевна

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Сушнова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close