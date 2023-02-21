Сушнов Николай Степанович
Место рожденияРоссия,Гродненская губерния,г. Гродно
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Около 1843
Отец: Сушнов Степан Петрович
Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Бракосочетание
Около 1877
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: Эмих Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Сушнов Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Сушнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
?.07.1883
Дочь: Сушнова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Семёнова Аполлинария Николаевна
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Сушнова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Сушнова Елизавета Фридриховна
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Смерть
Неизвестно