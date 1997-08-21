Эмих (Сушнова) Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Сушнова) Анфиса Николаевна

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Место рождения

Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии

Дата рождения

27.07.1878

Дата смерти

22.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1878

Отец: Сушнов Николай Степанович

Мать: Сушнова Елизавета Фридриховна

Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Эмих Антонида Романовна

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Эмих Виктор Романович

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Эмих Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Россия,Енисейская губерния,прииск Викторовский
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Эмих Зоя Романовна

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Эмих Виктор Романович

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Дианашвили Зинона Романовна

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1917

Сын: Эмих Николай Романович

Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович

Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмих Роман Иванович

Смерть
22.01.1945
Советский Союз,г. Абакан
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