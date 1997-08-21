Эмих (Сушнова) Анфиса Николаевна
Место рожденияРоссия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Дата рождения27.07.1878
Дата смерти22.01.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1878
Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
?.11.1906
Дочь: Эмих Антонида Романовна
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1907
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Эмих Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Россия,Енисейская губерния,прииск Викторовский
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Эмих Зоя Романовна
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1914
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Рождение ребёнка
21.06.1915
Дочь: Дианашвили Зинона Романовна
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1917
Отец ребёнка: Эмих Роман Иванович
Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эмих Роман Иванович
Смерть
22.01.1945
Советский Союз,г. Абакан