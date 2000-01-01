Сушнова Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушнова Матрона Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Сушнов Николай Степанович

Отец ребёнка: Сушнов Степан Петрович

Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Рождение ребёнка
03.01.1848

Сын: Сушнов Иван Степанович

Отец ребёнка: Сушнов Степан Петрович

Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушнов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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