Сушнова Матрона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Сушнов Николай Степанович
Отец ребёнка: Сушнов Степан Петрович
Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Рождение ребёнка
03.01.1848
Отец ребёнка: Сушнов Степан Петрович
Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно