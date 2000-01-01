Сушнов Степан Петрович
Место рожденияРоссия,Воронежская губерния
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиОколо 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия,Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Сушнов Николай Степанович
Мать ребёнка: Сушнова Матрона Никитична
Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Рождение ребёнка
03.01.1848
Мать ребёнка: Сушнова Матрона Никитична
Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1866
Россия,Гродненская губерния,Слонимский уезд,г. Слоним