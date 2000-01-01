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Сушнов Степан Петрович

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Место рождения

Россия,Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Около 1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия,Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Сушнов Николай Степанович

Мать ребёнка: Сушнова Матрона Никитична

Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Рождение ребёнка
03.01.1848

Сын: Сушнов Иван Степанович

Мать ребёнка: Сушнова Матрона Никитична

Россия,Гродненская губерния,г. Гродно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушнова Матрона Никитична

Смерть
Около 1866
Россия,Гродненская губерния,Слонимский уезд,г. Слоним
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