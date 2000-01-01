Сушнова (Дётцель) Елизавета Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушнова (Дётцель) Елизавета Фридриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1877

Муж: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: Эмих Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Сушнов Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Сушнов Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Сушнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
?.07.1883

Дочь: Сушнова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Сушнова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Семёнова Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович

Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Смерть
Неизвестно
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