Сушнова (Дётцель) Елизавета Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1877
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: Эмих Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,г. Енисейск,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Сушнов Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Сушнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
?.07.1883
Дочь: Сушнова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Сушнова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Семёнова Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Сушнов Николай Степанович
Россия,Енисейская губерния,г. Енисейск
Смерть
Неизвестно