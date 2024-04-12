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Архип Афанасьевич

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

03.11.1840

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Афанасий Иванович

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Архипова

Мать ребёнка: Марья Родионова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1823

Сын: Андрей Архипов

Мать ребёнка: Марья Родионова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Христина Архипова

Мать ребёнка: Марья Родионова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1834

Сын: Петр Архипов

Мать ребёнка: Марья Родионова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.11.1840
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: горячкою
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