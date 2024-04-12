Архип Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти03.11.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Архипова
Мать ребёнка: Марья Родионова
Рождение ребёнка
10.08.1823
Сын: Андрей Архипов
Мать ребёнка: Марья Родионова
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Христина Архипова
Мать ребёнка: Марья Родионова
Рождение ребёнка
24.06.1834
Сын: Петр Архипов
Мать ребёнка: Марья Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Родионова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1840
Причина смерти: горячкою