Марфа Архипова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти28.11.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Архип Афанасьевич
Мать: Марья Родионова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Савельев
Рождение ребёнка
02.01.1849
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Василий Савельев
Бракосочетание
22.01.1851
Муж: Иосиф Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Савельев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1875
Причина смерти: простуда