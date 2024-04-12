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Марфа Архипова

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

28.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Архип Афанасьевич

Мать: Марья Родионова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Савельев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1849

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Василий Савельев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
22.01.1851

Муж: Иосиф Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Савельев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.11.1875
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда
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