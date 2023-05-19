Марья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти01.04.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Родион
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Архипова
Отец ребёнка: Архип Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.08.1823
Сын: Андрей Архипов
Отец ребёнка: Архип Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Христина Архипова
Отец ребёнка: Архип Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.06.1834
Сын: Петр Архипов
Отец ребёнка: Архип Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1879
Причина смерти: старость