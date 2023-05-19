Марья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

01.04.1879

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Архипова

Отец ребёнка: Архип Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1823

Сын: Андрей Архипов

Отец ребёнка: Архип Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Христина Архипова

Отец ребёнка: Архип Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1834

Сын: Петр Архипов

Отец ребёнка: Архип Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.04.1879
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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