Афанасий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасий Иванович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1771

Сын: Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Архип Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1779

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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