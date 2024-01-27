Бондаренко (Лизенко) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Лизенко) Анастасия Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

1929 г.р.
1933 г.р.
1937 г.р.
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1947 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лизенко Михаил Иванович

Мать: Лизенко Дуня

Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бондаренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Бондаренко Николай Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.05.1937

Дочь: Соловьева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
09.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Бондаренко Петр Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок
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