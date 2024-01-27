Бондаренко (Лизенко) Анастасия Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Лизенко Михаил Иванович
Мать: Лизенко Дуня
Россия
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бондаренко Николай Иванович
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1937
Дочь: Соловьева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
09.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Тимофеевич
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок