Бондаренко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти27.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Бондаренко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Бондаренко Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1949