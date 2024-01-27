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Бондаренко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

27.11.1949

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Около 1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бондаренко Иван Тимофеевич

Мать: Бондаренко Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Бондаренко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бондаренко Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Любовь Михайловна

Смерть
27.11.1949
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