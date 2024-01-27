Бондаренко Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Около 1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Бондаренко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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