Бондаренко Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Бондаренко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно