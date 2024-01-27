Лизенко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти?.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Лизенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бондаренко Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Лизенко Дуня
Россия
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лизенко Дуня
г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лизенко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лизенко Дуня
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Лизенко Дуня
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лизенко Дуня
Смерть
?.10.1971
г.Моздок, Россия