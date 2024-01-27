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Лизенко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

?.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Лизенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бондаренко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Лизенко Дуня

Россия
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лизенко Дуня

г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лизенко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лизенко Дуня

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лизенко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Лизенко Дуня

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизенко Дуня

Смерть
?.10.1971
г.Моздок, Россия
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