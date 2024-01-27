Лизенко Дуня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бондаренко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович
г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лизенко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1954
г.Моздок, Россия