Лизенко Дуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизенко Дуня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бондаренко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович

г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лизенко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лизенко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Лизенко Михаил Иванович

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизенко Михаил Иванович

Смерть
Около 1954
г.Моздок, Россия
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