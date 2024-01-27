Бондаренко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Бондаренко Иван Тимофеевич

Мать: Бондаренко Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

россия
Рождение ребёнка
Около 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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