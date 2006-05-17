Соловьева (Бондаренко) Любовь Ивановна
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Дата рождения19.05.1937
Дата смерти17.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
13.12.1960
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
23.03.1962
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
15.09.1976
Смерть
17.05.2006