Соловьева (Бондаренко) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Бондаренко) Любовь Ивановна

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий

Дата рождения

19.05.1937

Дата смерти

17.05.2006

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937

Отец: Бондаренко Иван Тимофеевич

Мать: Бондаренко Анастасия Михайловна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
13.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Владимирович

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
23.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Владимирович

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
15.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Владимирович

Смерть
17.05.2006
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