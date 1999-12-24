Соловьев Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1934
Дата смерти24.12.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1934
Отец: Соловьев Владимир Павлович
Мать: Надежда Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1960
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
23.03.1962
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
15.09.1976
Смерть
24.12.1999