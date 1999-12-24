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Соловьев Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1934

Дата смерти

24.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1934

Отец: Соловьев Владимир Павлович

Мать: Надежда Александровна

Рождение ребёнка
13.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
23.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
15.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна

Смерть
24.12.1999
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