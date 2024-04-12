Дмитров Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Некрасов (дмитров) Василий Петров
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дмитров Иван Петров
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839