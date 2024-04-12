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Дмитров Петр Александрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Дмитров Александр Дементьев

Мать: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дмитров Иван Петров

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитров Алексей Петров

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрова Авдотья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1839
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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