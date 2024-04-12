Дмитрова (-) Гликерия Артемьева
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитров Петр Александрович
Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дмитров Егор Александрович
Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дмитров Гаврила Александрович
Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Иринья Александровна
Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно