Дмитрова (-) Гликерия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (-) Гликерия Артемьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитров Петр Александрович

Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дмитров Егор Александрович

Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дмитров Гаврила Александрович

Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Иринья Александровна

Отец ребёнка: Дмитров Александр Дементьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитров Александр Дементьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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