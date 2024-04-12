Дмитров Александр Дементьев
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитров Петр Александрович
Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дмитров Егор Александрович
Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дмитров Гаврила Александрович
Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Иринья Александровна
Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно