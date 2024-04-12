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Дмитров Александр Дементьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитров Петр Александрович

Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дмитров Егор Александрович

Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дмитров Гаврила Александрович

Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Иринья Александровна

Мать ребёнка: Дмитрова Гликерия Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрова Гликерия Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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