Некрасов (Дмитров) Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов (Дмитров) Василий Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Дмитров Петр Александрович

Мать: Дмитрова Авдотья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1826

Сын: Дмитров Алексей Васильев

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1828

Сын: Дмитров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1830

Дочь: Хиония Васильева

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1832

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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