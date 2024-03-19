Некрасов (Дмитров) Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
26.10.1826
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1828
Сын: Дмитров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.03.1830
Дочь: Хиония Васильева
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
09.10.1832
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно