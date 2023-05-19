Дмитрова (-) Авдотья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Некрасов (дмитров) Василий Петров
Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дмитров Иван Петров
Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно