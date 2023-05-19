Дмитрова (-) Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (-) Авдотья Николаевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов (дмитров) Василий Петров

Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дмитров Иван Петров

Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитров Алексей Петров

Отец ребёнка: Дмитров Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитров Петр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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