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Дмитров Алексей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дмитров Петр Александрович

Мать: Дмитрова Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитров Иван Алексеев

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитров Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрова Авдотья

Смерть
1847
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