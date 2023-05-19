Дмитров Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Дмитрова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитрова Авдотья
Смерть
1847