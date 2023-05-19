Дмитрова (-) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (-) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитров Иван Алексеев

Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитров Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитров Алексей Петров

Смерть
Неизвестно
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