Дмитрова (-) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дмитров Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно