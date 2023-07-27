Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Новопашин Федор
Бракосочетание
09.10.1896
Рождение ребёнка
1897
Сын: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Новопашина (икрина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Икрина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
20.02.1901
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: Кузеванова - Ситникова (икрина) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Воинкова (икрина) Арина Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
01.03.1907
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Икрин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
11.10.1911
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1919
Свердловская обл., Краснополянский р-н, д. Н. Пошино
Смерть
Неизвестно