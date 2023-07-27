Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Новопашин Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1896

Муж: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Новопашина (икрина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Икрина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
20.02.1901

Сын: Икрин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: Кузеванова - Ситникова (икрина) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Воинкова (икрина) Арина Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Икрин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Икрин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Икрин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
11.10.1911

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Икрин (ikrin) Григорий Васильевич (Grigoriy Vasilyevich)

Отец ребёнка: Икрин Василий Епифанович

Свердловская обл., Краснополянский р-н, д. Н. Пошино
Смерть
Неизвестно
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