Икрин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Мария Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина (икрина) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Мария Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Мария Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1997