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Икрин Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Икрин Василий Епифанович

Мать: Икрина (новопашина) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Мария Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина (икрина) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Мария Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Мария Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (белоногова) Мария Исааковна

Смерть
Около 1997
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