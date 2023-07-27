Икрина (Белоногова) (Белоногова) Мария Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Белоногова) (Белоногова) Мария Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1987

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Белоногов Исаак Дмитриевич

Мать: Белоногова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина (икрина) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Дмитрий Васильевич

Смерть
Около 1987
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