Икрина (Белоногова) (Белоногова) Мария Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина (икрина) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1987