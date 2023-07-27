Белоногов Исаак Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Белоногов Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Икрина (белоногова) Мария Исааковна
Мать ребёнка: Белоногова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1916
Дочь: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна
Мать ребёнка: Белоногова Евдокия Петровна
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно