Белоногов Исаак Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоногов Исаак Дмитриевич

Белоногов Исаак Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Белоногов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Икрина (белоногова) Мария Исааковна

Мать ребёнка: Белоногова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1916

Дочь: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна

Мать ребёнка: Белоногова Евдокия Петровна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close