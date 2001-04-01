Икрина (Белоногова) (Белоногова) Татьяна Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Белоногова) (Белоногова) Татьяна Исааковна

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.01.1916

Дата смерти

01.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916

Отец: Белоногов Исаак Дмитриевич

Мать: Белоногова Евдокия Петровна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1940

Сын: Икрин Валерий Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Спирина (икрина) Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Икрин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Ефим Иванович

Смерть
01.04.2001
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