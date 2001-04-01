Икрина (Белоногова) (Белоногова) Татьяна Исааковна
Место рождения
Дата рождения03.01.1916
Дата смерти01.04.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916
Рождение ребёнка
04.10.1940
Отец ребёнка: Икрин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Спирина (икрина) Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Икрин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Ефим Иванович
Смерть
01.04.2001