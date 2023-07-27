Икрин Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1913

Дата смерти

18.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913

Отец: Икрин Иван Михайлович

Мать: Икрина (воинкова) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1940

Сын: Икрин Валерий Ефимович

Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна

Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Спирина (икрина) Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (чашкина) Анна

Смерть
18.01.1994
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