Икрин Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1913
Дата смерти18.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913
Рождение ребёнка
04.10.1940
Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Спирина (икрина) Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (белоногова) Татьяна Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина (чашкина) Анна
Смерть
18.01.1994