Икрина (Воинкова) (Войнова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1885
Бракосочетание
07.11.1904
Рождение ребёнка
27.08.1905
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1907
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1909
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1910
Сын: Икрин Константин Иванович
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Икрин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1915
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно