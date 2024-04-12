Икрина (Воинкова) (Войнова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Воинкова) (Войнова) Александра Андреевна

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.11.1904

Муж: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Икрин Александр Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Икрин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.07.1909

Сын: Икрин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1910

Сын: Икрин Константин Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Икрин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Икрин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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