Кузеванова - Ситникова (Икрина) (Икрина) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1903
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1903
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кузеванов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Кузеванов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ситников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Диана {Дина Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Кузеванов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузеванов Никифор
Смерть
Около 1971