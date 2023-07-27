Кузеванова - Ситникова (Икрина) (Икрина) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова - Ситникова (Икрина) (Икрина) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1903

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1903

Отец: Икрин Василий Епифанович

Мать: Икрина (новопашина) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кузеванов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Кузеванов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ситников Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Диана {Дина Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Кузеванов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Никифор

Смерть
Около 1971
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