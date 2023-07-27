Воинкова (Икрина) (Икрина) Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1905
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905
Рождение ребёнка
24.07.1934
Дочь: Ченерле (воинкова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Воинков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Воинков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икрина (воинкова) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Воинков Иван Ефимович
Смерть
1985