Воинкова (Икрина) (Икрина) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Икрина) (Икрина) Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1905

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905

Отец: Икрин Василий Епифанович

Мать: Икрина (новопашина) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Ченерле (воинкова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Воинков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Воинков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икрина (воинкова) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Воинков Иван Ефимович

Смерть
1985
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